Scontri a Pisa, Piantedosi: «Le regole non sono cambiate, valuteremo eventuali errori. I manifestanti devono collaborare»

Scontri a Pisa, quale è la linea? «Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che è accaduto». Lo assicura il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che al Corriere della Sera spiega di condividere le parole di Mattarella sulle cariche della polizia sugli studenti. L'auspicio è che le manifestazioni siano sempre pacifiche, aggiunge, fondamentale la collaborazione di chi protesta. Alla domanda se riferirà come chiesto dall'opposizione, si dice disponibile a discussioni che auspica serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare il governo o le forze di polizia.

Le parole di Mattarella? «Le condividono tutti i poliziotti - aggiunge il ministro -. Tutti noi auspichiamo sempre che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti». Fondamentale in tale senso, spiega Piantedosi, è anche la collaborazione degli stessi manifestanti.

Comunque, aggiunge, «le nostre forze dell'ordine sono tra le migliori al mondo anche proprio dal punto di vista della gestione democratica delle manifestazioni di libero dissenso». Nelle ultime ore a Milano «le forze dell'ordine hanno gestito l'ennesima, impegnativa manifestazione cui hanno preso parte 15mila persone e durante la quale si è assistito purtroppo ancora una volta a comportamenti offensivi e violenti. Eppure nonostante le prescrizioni imposte dalle autorità, molte delle quali disattese, i manifestanti hanno espresso liberamente il loro pensiero senza alcuna criticità». Il governo «non ha alcun interesse che si verifichino disordini, al contrario vuole assicurare la massima espressione delle libertà dei cittadini in forma ordinata e pacifica». E alla domanda se andrà in Parlamento a riferire, come chiesto dall' opposizione, il ministro spiega di averlo sempre fatto per le tematiche che gli competono, e di essere anche stavolta disponibile a discussioni, dice, «che auspico serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare l'azione del governo o delle forze di polizia». Poi ricorda che la premier Giorgia Meloni «segue o coordina tutte le questioni e le tematiche rilevanti per la complessiva azione di governo. Ma la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza è mia - sottolinea - e ne sono responsabile anche nei suoi confronti».