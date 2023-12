«Riapriamo il Collana». E forse ci siamo. Solo che a Napoli per festeggiare la riapertura in toto di un impianto sportivo ci vogliono i grandi numeri e lo storico impianto vomerese festeggerà nel 2024 l’inizio della sua odissea da quando, cioè, la giunta Caldoro decise nel 2014 di redigere un bando per la gestione del Collana fino a quel momento concesso a titolo gratuito al Comune di Napoli.

Poi più che un impianto sportivo il Collana è diventato un ring di avvocati, sentenze, scontri politici e non solo. Ma, dal primo dicembre qualcosa sembra essersi mosso.



L’ultima in ordine di tempo è quella della Cgil che ha chiamato a raccolta in piazza Quattro giornate associazioni e residenti al grido di «Restituiamo lo sport alla città». Il presidio è stato organizzato dall’associazione «Con il Lavoro»: «È fondamentale che sia riaperto quanto prima – spiega Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania – perché restituirebbe alla nostra città un polo essenziale per lo sport. Poi un Collana funzionante è anche una straordinaria opportunità per i lavoratori del settore che ovviamente vanno salvaguardati. Per il momento andrebbe bene pure una riapertura parziale, in attesa che poi vengano completati i lavori di ristrutturazione. Così la situazione è inaccettabile».

Con lui Dino Sangiorgio, un’istituzione dello sport napoletano con la sua associazione Itaca e l’ex presidente della Camera, Roberto Fico: «Toccherà alla Regione ovviamente monitorare la questione importante della manutenzione dopo la ristrutturazione completa. E’ questa poi la vera sfida per il futuro del Collana».

Nel 2016 la chiusura. Una prima assegnazione alla “ATI Collana Cesport”, p. Ma la Regione non ci sta e la giunta De Luca affida temporaneamente l’impianto all’agenzia per le Universiadi.Gli Interventi dell’Aru per le Universiadi modificano lo stato dei luoghi per Giano che modifica l’entità delle spese prevista dal progetto. Nuovo accordo e a parziale risarcimento inserito un atto aggiuntivo che garantirebbe dei ristori alla Giano causa modifica stato dei luoghi da assegnazione bando a consegna chiavi. L’impianto riapre nel 2019 e da questo momento parlano le carte bollate. Nel 2021 rilevate irregolarità nella composizione della gestione societaria di Giano ed inadempienze nel contratto di gestione. Ripartono gli avvocati e consegna finale delle chiavi il 30 novembre.Martedì prossimo è previsto un sopralluogo del presidente De Luca assieme al presidente del Coni, Sergio Roncelli ed al direttore generale dell’Arus Flavio De Martino. L’Agenzia regionale per lo sport sta già operando sulla piscina (lavori terminati in primavera, poi l’iter dei collaudi) e partirà con l’abbattimento della tribuna di vico Acitillo. Lavori urgenti per la messa in sicurezza e manutenzione delle palestre in dotazione a Giano della durata di 2-3 mesi. Intanto il Coni stabilirà a quali federazioni affidare il Collana e si provvederà all’apertura.Lunedì scorso è partita la gara europeacome stabilito dalla Regione. Con la copertura totale delle tribune dello stadio, sia dal lato di Vico Acitillo (prevista la demolizione e ricostruzione) che dal lato Quattro Giornate, sono previsti parcheggi interrati per 222 posti auto in un territorio.Infine, il progetto consentirà anche un intervento di arredo urbano nell’area circostante. Il nuovo progetto prevede la creazione di dieci nuove palestre, un campo di basket e una pista di pattinaggio, oltre alla piscina coperta.