Apre a Napoli il primo centro comunale per anziani con alzheimer

Laboratori ma anche supporto a famiglie e caregiver, ci sarà spazio per il risveglio

muscolare, per lo yoga della risata, ma si potranno seguire anche laboratori di creta ed argilla, o quella della lettura e della recitazione.

Apre a Napoli il primo centro comunale per gli anziani affetti dal Alzheimer e saranno 24 gli ospiti. ll taglio del nastro ci sarà mercoledì 20 dicembre, alla Rsa Villa San Giuseppe di via Colli Aminei.

I 24 anziani saranno accolti dal martedì al venerdì e si alterneranno su giorni e settimane e in base alle attività proposte, mentre il sabato tutti gli ospiti potranno partecipare a un pranzo come momento conviviale con la cooperativa sociale, con gli operatori ed i caregiver.

Le attività saranno condotte da educatori, terapisti occupazionali, specialisti e psicologi.

Una parte di attività è pianificata all'esterno della struttura, con attività legate al giardinaggio e all'orto sensoriale. Infine, ogni tre mesi, saranno organizzati workshop sui temi legati alla demenza senile con esperti del settore che parleranno alle famiglie e a chiunque sia interessato

L'attenzione a familiari e caregiver sarà continua con l'attivazione di una linea telefonica in funzione per due giorni alla settimana: un filo diretto utile a supportare e orientare i familiari; un numero WhatsApp attivo h24 risponderà ai caregiver, in base alla propria Municipalità, per fornire contatti e informazioni sulle procedure di iscrizione per il proprio familiare; sarà inoltre possibile prendere appuntamento con uno psicologo per colloqui di sollievo e supporto, che il sabato, nello spazio «Caffè Alzheimer», terrà momenti di confronto e scambio di esperienze nell'ottica dell'auto-mutuo-aiuto.

A gestire il centro sarà la Cooperativa sociale Medihospes, attiva nel terzo settore con programmi e professionisti altamente qualificati.

«Sono molto felice di inaugurare questo spazio; una prima risposta alle tante, troppe famiglie che vivono questa malattia nella più totale solitudine e che non devono più sentirsi sole.

Il progetto è sperimentale ma è fondamentale partire, strutturarsi e immaginare che in futuro questa sperimentazione possa raggiungere capillarmente tutti i quartieri», ha spiegato l'assessore comunale al Welfare Luca Fella Trapanese.

«Siamo particolarmente felici di iniziare un nuovo percorso solidale al fianco del Comune di Napoli, ha aggiunto Donato Lopez, direttore della filiale Campania per la cooperativa sociale Medihospes, con il nostro impegno e umanità proveremo a trasformare questo servizio, oggi sperimentale, in uno strutturato affinché possa diventare faro e guida per tutti quei familiari e caregiver che assistono, a volte purtroppo con difficoltà, i propri cari in condizione di fragilità».