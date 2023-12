Tre morti in poco più di due giorni lungo le strade sannite. Un bilancio pesantissimo che consolida la pericolosità delle arterie in tutta la provincia di Benevento. L'ultimo mortale scontro, quello che sabato pomeriggio poco dopo le 14 si è verificato lungo la ex strada statale «Sannitica» all'imbocco con la variante di via San Giovanni in località Piana a Telese Terme. Incidente sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi del caso, necessari a stabilire la dinamica di quanto avvenuto su cui c'è però stretto riserbo. Un impatto violento che ha visto scontrarsi una Volvo V40 condotta da una 40enne del centro termale, ricoverata all'ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento e una Citroen C3 con alla guida Iolanda De Filippo, 58enne di Frasso Telesino.

La donna, madre di tre figli tutti di giovane età si trovava nel vicino comune di Telese Terme per effettuare la spesa e altri acquisti e purtroppo per lei, lo scontro le è stato fatale, non lasciandole scampo. Stabili invece le condizioni della 40enne telesina che era arrivata in codice rosso presso il nosocomio del capoluogo: per lei i medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni.

La salma della 58enne è stata poi condotta presso la morgue dell'ospedale «San Pio» di Benevento dove ieri mattina il medico legale Francesca Iannaccone ha proceduto alla visita esterna su disposizione del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. E lo stesso accertamento una visita esterna, è stato effettuato anche sul corpo di un'altra vittima, anche lei donna, deceduta a Sant'Agata de'Goti e precisamente in località Cantinelle la sera dell'8 dicembre. Si tratta di Pietramante Trinchese 63enne di Cimitile in provincia di Napoli.

La 63enne era alla guida della sua Lancia Y che si è scontrata con una Opel Mokka dove a bordo vi erano un uomo di 30 anni e una bimba di 10 anni ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale pediatrico «Santobono» di Napoli. Le condizioni della bimba restano serie. Sarà ora il sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro nelle prossime ore a decidere se liberare le salme o disporre l'autopsia come sul corpo di Filomena Immacolata Facchiano, 82enne di Foiano di Valfortore, anche lei deceduta dopo un incidente stradale avvenuto a Baselice il 7 dicembre scorso. La donna era stata soccorsa e trasportata al «San Pio» dove è poi spirata. In quel caso a scontrarsi erano stati un'Audi Q8 condotta da un uomo e una Citroen C3 guidata dalla figlia della vittima.

A svolgere l'esame autoptico in programma questa mattina la stessa dottoressa Iannaccone. Una scia di sangue senza precedenti durante il ponte dell'Immacolata. Tre incidenti che hanno strappato alla vita altrettante donne e inevitabilmente hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza. Proprio a Telese Terme nello stesso punto già ad ottobre si erano scontrate un'auto e un motociclo ed era stato lanciato un appello da parte dell'opposizione consiliare di «Telese Città», guidata Nicola Di Santo, sulla pericolosità dell'incrocio chiedendo alla Provincia di Benevento interventi urgenti per migliorare la sicurezza, con apposita segnaletica sia orizzontale che verticale, e la posa in opera di una rotonda. Interventi di messa in sicurezza quelli lungo la strada provinciale 85 Amorosi che sono stati recepiti dalla Rocca dei Rettori. Infatti, con la delibera del 24 ottobre scorso, disposta dal presidente Nino Lombardi, era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sull'arteria per un importo complessivo pari a 100mila euro. Intervento che prevedeva la pavimentazione e la disposizione di una nuova segnaletica sia orizzontale che verticale.