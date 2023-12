Arrestato il pusher della movida, è un 21enne di Grottolella

Arrestato il pusher della movida avellinese. Gli agenti della Squadra Mobile, a conclusione di una mirata attività, hanno ammanettato un 21enne di Grottolella per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato in prossimità di via Colombo ad Avellino e all’esito di un controllo e di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 14 stecche di hashish e di 3 bustine di marijuana, custodite all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 313 grammi di hashish e 155 di marijuana nonché 4 bilancini di precisione, un coltellino, ancora intriso di sostanza psicotropa, ed un telefono cellulare.