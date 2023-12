Ad Avellino vinti 216mila euro al lotto con la quaterna di Natale

«Mi ha lasciato sotto la serranda la fotocopia del biglietto vincente, non so chi sia, comunque auguri», Ciro Ciampi, titolare della ricevitoria di via Cannaviello dove è stata giocata la quaterna di Natale 10-70-80-90 sulla ruota di Torino. Una giocata costata 4 euro e che ha fruttato ben 216 mila euro.



Festa grande ad Avellino grazie all’estrazione del Lotto di giovedì 14 novembre.

Una vincita, per la precisione di 216.600 euro, realizzata grazie ad una combinazione assai particolare uscita sulla ruota di Torino con tutte cifre tonde: 10-70-80-90. Inoltre l’ignoto giocatore aveva anche aggiunto l’opzione Lottopiù. Ma grazie ai quattro numeri usciti a Torino non è stata questa l’unica vincita realizzata in città. Gli stessi numeri, giocati però su tutte le ruote, hanno garantito sempre ad Avellino un’altra vincita da 21.670 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.



Grande festa ieri, per l’intera giornata, nella ricevitoria di via Cannaviello. «Spero - dice Ciampi - che il fortunato vincitore abbia bisogno di quella cifra e che abbia risolto i suoi problemi. Per lui, ma anche per noi, sarà un Natale speciale»