Napoli, paura alla vista delle fiamme alle Torri Aragonesi. Le prime segnalazioni sono giunte in tarda mattinata ai vigili del fuoco da parte dei passanti: all’interno del fossato in via Marina si è sviluppato un incendio che ha immediatamente aggredito i giacigli dei clochard che abitualmente dormono in quel luogo e l’immondizia che viene gettata in quel luogo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che non hanno avuto difficoltà a domare le fiamme, anche perché il materiale combustibile a disposizione si è rapidamente consumato e, fortunatamente, nei dintorni non c’era nient’altro che potesse prendere fuoco.

La situazione, però, ha allarmato i cittadini i quali dopo tante battaglie, erano riusciti ad ottenere la pulizia del fossato e la sistemazione di reti di protezione per evitare il lancio di immondizia, ma nel giro di pochi mesi hanno ritrovato al stessa situazione di abbandono. Nella stessa area, solo qualche giorno fa è stato rimosso un gigantesco cumulo di siringhe abbandonate dai tossicodipendenti.



Un video dell’incendio è stato inviato anche al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Borrelli, il quale lo ha rilanciato sulle sue pagine social: «Quest’incendio rappresenta un episodio grave, perché non solo ha messo in serio pericolo la vita dei senza fissa dimora che abitualmente dormono proprio in quell’area, ma ha rischiato di arrecare seri danni a uno dei monumenti storici della nostra città».

Poi Borrelli ha proseguito: «La situazione di degrado e precarietà che quotidianamente caratterizza questo sito deve essere riportata alla normalità. La tutela dei beni monumentali deve essere una priorità per Napoli e i clochard devono essere necessariamente assistiti e tutelati e spostati da quel posto affinché la loro incolumità e quella dei residenti e dei turisti non sia messa in pericolo dal degrado nella quale vivono. Ho chiesto un immediato intervento di pulizia e riqualificazione dell’area e maggiore vigilanza su questa situazione».