Napoli, in fiamme la Venere degli stracci di Pistoletto; rogo all'alba: «Natura dolosa»

Sconcerto a Napoli dove all'alba un grosso incendio si è sprigionato in piazza Municipio: in fiamme è andata la Venere degli stracci, l'importantissima opera d'arte contemporanea di Michelangelo Pistoletto.

Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che 'adornavano' la Venere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con gli agenti della polizia municipale. Le fiamme sono state domate e la scena che si è presentata, oltre, il fumo, è desolante: una carcassa di ferro bruciata.

Lo spazio di piazza Municipio nel quale era stata allestita l'opera, inaugurata lo scorso 28 giugno, è stato posto sotto sequestro. Sull'accaduto sta indagando la Polizia. L'ipotesi maggiormente considerata al momento è che la natura dell'incendio sia dolosa. È in corso l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella piazza per individuare gli eventuali autori.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, citando la Fondazione Pistoletto, ha parlato di una «sfida social» che negli ultimi giorni si sarebbe diffusa con l'obiettivo di dare alle fiamme l'opera, realizzata a piazza Municipio nell'ambito del programma di mostre e installazioni di opere d'arte contemporanea voluto dal sindaco Manfredi e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e l'attività museale. La «Venere degli stracci» era la seconda installazione dopo «Questi miei fantasmi» di Antonio Marras in via Tari.

L'opera era un vero e proprio inno alla speranza. Proiettare Napoli in una dimensione del futuro, in una dimensione internazionale facendo riflettere cittadini e turisti. Con questi intenti era stata inaugurata. La Venere degli stracci è stata la prima installazione che l'amministrazione guidata dal sindaco Manfredi aveva posto nella piazza Municipio completamente aperta e fruibile.

Un rapporto quello fra Napoli e il maestro Pistoletto con origini lontane.

«Bisogna fare una scelta, se noi vogliamo sorvegliare tutto quello che abbiamo dobbiamo fare una società sorvegliata ed io non credo nella società sorvegliata. Credo nella sorveglianza sociale. Dobbiamo vincere questa battaglia non mettendo una guardia in ogni angolo della città ma facendo crescere la grande civiltà di Napoli» ha detto il sindaco Manfredi. «Non dobbiamo meravigliarci perché se noi guardiamo alla storia della nostra umanità c'è stato sempre uno scontro continuo tra la bellezza, il progresso e quella che è la violenza e la regressione - ha sottolineato - Questo fa parte della storia dell'uomo ma alla fine ha sempre prevalso il progresso, la bellezza, la civiltà. La civiltà è portata dalle persone, ho avuto tanti messaggi di solidarietà nei confronti della città, Napoli reagirà a questo atto di barbarie e reagirà senza aver timore di nulla. La città non si ferma ed io credo tanto in questo concetto di arte pubblica».

Ciò che resta della Venere dopo il rogo

«L’opera costituita in gran da parte di starci, quindi materiale infiammabile, era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza in una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo. - ha commentato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è stato chiamato alle prime luci dell'alba dai cittadini che hanno assistito inermi al rogo dell'opera d'arte. - “n una città dove monumenti , opere d’arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco questa è l'ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest'opera è andata distrutta». Tra i primi ad assistere inermi e addolorati al rogo uno dei titolari del Gambrinus Michele Sergio e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, entrambi che si stavano recando al lavoro.