Venere degli Stracci, nuove scritte vandaliche dopo quelle appena rimosse

Nuove scritte vandaliche sono comparse questa mattina in piazza Municipio, nell'area antistante l'installazione della Venere degli Stracci, dove le squadre della Napoli Servizi erano intervenute per proseguire la pulizia dei muretti e dei sedili in marmo avviata ieri.

Purtroppo a meno di 24 ore dalle operazioni che avevano già interessato tutto l'emiciclo superiore della Piazza intorno alla Fontana del Nettuno, nel corso della notte, una nuova scritta è comparsa nell'area antistante l'installazione di Michelangelo Pistoletto ed è stata prontamente eliminata.