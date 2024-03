Nocera Inferiore, Artenauta presenta «Solo quando lavoro sono felice»

«Solo quando lavoro sono felice» è il quarto spettacolo della rassegna «L’Essere & L’Umano» di Artenauta Teatro che porta la firma della direttrice artistica, Simona Tortora, in scena venerdì 22 marzo alle ore 20.45 al Teatro Diana di Nocera Inferiore. La performance è di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa (residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t/produzione La Corte Ospitale, con il sostegno di MiC, Regione Emilia-Romagna, Ferrara Off APS), e gira tutta intorno al mondo del lavoro, che è profondamente cambiato: dopo il precariato, la nuova frontiera tossica corrisponde a uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere perché siamo sempre collegati e quindi siamo operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Il confine tra lavoro e vita privata non esiste più.

In scena gli attori sono dei personaggi/doppi: il capo di Lorenzo Maragoni si chiama Lorenzo Maragoni e pretende da se stesso reperibilità assoluta: deve rispondere alle mail di lavoro anche di venerdì sera, nel mezzo di una conversazione avvenuta per caso in un bar. Lorenzo ama se stesso, ma solo come collega. A volte si sta simpatico, a volte meno. Il capo di Niccolò Fettarappa si chiama Niccolò Fettarappa e dorme fino alle undici e mezza, ma poi si/lo rimprovera. Niccolò Fettarappa, il capo di Niccolò Fettarappa, sogna il successo ma l'altro sé invece, rinuncerebbe volentieri a qualsiasi cosa, pur di poter continuare a dormire. «Solo quando lavoro sono felice» ha ricevuto la Menzione speciale a Forever Young 2021/2022 – La Corte Ospitale: «per la capacità di affrontare temi urgenti del contemporaneo, come il rapporto tra lavoro e felicità, con un linguaggio transgenerazionale condotto con lucidità drammaturgica e performativa».