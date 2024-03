Santa Maria di Castellabate, rimessaggio abusivo di barche: scattano i sigilli

La Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate e di Agropoli, congiuntamente al personale della Polizia Locale ed al personale Arpa Campania hanno effettuato una ispezione presso una attività di rimessaggio nautico da diporto nel comune di Castellabate successivamente riscontrando la totale assenza di titoli autorizzativi.



L’area interessata dall’attività di controllo, di circa 1600mq risultava essere adibita a rimessaggio con all’interno numerose unità da diporto, di cui alcune in in evidente stato di abbandono i cui i reflui prodotti dalle acque di lavaggio delle imbarcazioni unitamente alle acque meteoriche di dilavamento, configurandosi come rifiuti liquidi, si disperdevano su suolo.

Si evidenziava la presenza di diffuse tracce di oli carburanti provenienti dai natanti ivi presenti, inoltre venivano rinvenuti numerosi rifiuti speciali e non, pericolosi e non pericolosi.

In considerazione degli illeciti rilevati, si è proceduto al sequestro penale dell’area di 1600 Mq con i relativi locali, deferendo il titolare del rimessaggio nautico all’autorità giudiziaria per reati, edilizi, e paesaggistici.