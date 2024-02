Colpi d'arma da fuoco sono stati segnalati stamattina nella zona di via Carbonara, nel centro città, con intervento immediato della polizia.

Poco dopo un uomo incensurato classe 1980 si e presentato al pronto soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita alla gamba. La squadra mobile si è attivata in questi minuti per le prime indagini. Le condizioni dell'uomo non sono gravi.