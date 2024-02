Napoli: spari contro un'auto in sosta, indagano i carabinieri

Sparatoria nel rione Bisignano a Napoli, nessun ferito e auto crivellata di colpi. Questa mattina i carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti - allertati dal 112 - in via Traversa Villa Bisignano per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Sul posto i militari hanno notato una Fiat Panda che aveva il finestrino posteriore sinistro e il finestrino anteriore destro infranti. Sul cofano un foro. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Poggioreale impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica del fatto e nel capirne la sua matrice.

Non è escluso che si tratti di un avvertimento di camorra.