Quarto, funerali Fabio Buoninsegni: in chiesa anche Pacifici, Maresca e Guida per il giovane arbitro

Grande emozione per i funerali di Fabio Buoninsegni, il giovane arbitro di Quarto, morto di ritorno da una gara arbitrata in seguito a un incidente stradale.

Nella parocchia di Gesù Divino Amore, in almeno un migliaio si sono recati per rendere omaggio al 22enne e alla sua famiglia. In prima fila, la delegazione degli arbitri che era guidata dal presidente dell’Associazione Italiana arbitri, Carlo Pacifici, dal suo vice Alberto Zaroli e da un commosso Fabio Maresca, presidente della sezione Aia di Napoli in cui Buoninsegni era iscritto.

In prima fila l’internazionale Marco Guida e vari presidenti di sezione arbitrali: Affinito, Zappi e Ciampi. Ma non solo, alle esequie presente anche Carmine Zigarelli, presidente del comitato regionale campano.

Presente il sindaco di Quarto Antonio Sabino, che per il giorno delle esequie ha proclamato il lutto cittadino, invitando i commercianti della città flegrea ad abbassare le saracinesche.