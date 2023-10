Gamba amputata a 9 mesi, i primi passi del bambino grazie a una protesi: «Il momento che stavamo aspettando»

I primi passi sono sempre un momento incredibile per i neogenitori, ma nel caso del piccolo Truett assumono anche un'altra sfumatura. Nato con una malformazione estremamente rara alla gamba destra, l'emimelia tibiale, il piccolo Truett ha dovuto affrontare un'amputazione a soli nove mesi. I genitori si sono presi cura del loro piccolo durante il recupero, con frequenti cambi di fasciatura e la gioia di vederlo comunque sorridente e intraprendente. Poi, finalmente lo guardano camminare grazie ad un arto prostetico: quei primi passi tanto attesi, insieme ai momenti paradigmatici delle peripezie affrontate da Truett e i genitori, documentati su Tiktok.

a mamma e il papà di Truett hanno deciso di convidivere la loro storia e quella di Truett su TikTok, pubblicando video con aggiornamenti sulla sua situazione e mostrando al pubblico quanta gioia si può ancora trovare in una situazione così delicata. Dopo l'amputazione a nove mesi, il bambino - che era ancora troppo piccolo per camminare - ha continuato a sorridere, arrampicarsi per le scale e giocare con la sorellina.

Il processo di guarigione, anche grazie al supporto del team medico e la dedizione dei genitori, è andato avanti senza problemi finché non è arrivato il momento di donare al piccolo la possibilità di alzarsi in piedi grazie a una protesi.

Nell'ultimo video pubblicato, Truett attende con pazienza che gli venga fissata la gamba prostetica, con tanto di calzino e scarpa per rendergli più semplice muovere i primi passi. La gioia del bambino e della famiglia è senza pari, e il piccolo si muove senza problemi, cercando di acchiappare le bolle di sapone, sempre sorridente.