La gatta sta male, il veterinario scopre 43 elastici nello stomaco: «Mai visto nulla di simile»

Per gioco aveva ingerito ben 43 elastici, che nel suo piccolo stomaco avevano formato un groviglio pericoloso. Tiger, questo il nome delle gatta che ha rubato gli elastici per capelli della sua proprietaria, Rebecca Gordon, ma anche di Chloe e Charlotte, le due bambine figlie della donna. La situazione, però, è diventata preoccupante quando sono sopraggiunti i dolori, ed è stato necessario portarla al centro veterinario di Malton, Inghilterra.

Ed è proprio nel centro che i veterinari hanno scoperto il groviglio nello stomaco, dopo aver fatto una radiografia; Tiger avrebbe accumulato per settimane gli elastici nello stomaco, giorno dopo giorno, fin quando si è reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza. La direttrice clinica, Sarah Ford, è rimasta sorpresa quando ha contato i 43 elastici per capelli, tutti annodati insieme, tanto che non c'era quasi spazio per altro.

Dopo quanto ha rischiato la loro amata Tiger, la famiglia Gordon ha promesso al veterinario di mantenere gli elastici lontani dalla portata della loro gatta, consigliando a tutti i proprietari di fare altrettanto.