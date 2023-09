Mara Venier: «Ho comprato casa ad ognuno dei miei figli e nipoti, anche a Claudio che ha 6 anni. Non avranno problemi»

Mara Venier è una delle conduttrici più amate di sempre per la sua simpatia e semplicità. Negli anni è diventata la "zia Mara" per tutti, dove i personaggi famosi vengono ospitati nel suo programma in Rai, Domenica In, non per un'intervista, ma una vera e propria chiacchierata a cuore aperto. La conduttrice si è fatta conoscere, negli anni, al suo pubblico che si è affezionato molto.

In una delle ultime interviste ha rivelato il suo raporto con i soldi negli anni, da quando era piccola ad ora, nel corso della sua carriera e il momento più buio vissuto proprio qualche mese fa.

Andiamo a scoprire cosa ha detto Mara Venier.

Mara Venier e il rapporto con i soldi

Mara Venier ha raccontato in un'intervista rilasciata a Gente in occasione della nuova edizione di Domenica In, il suo rapporto con i soldi.

«Io sono autonoma dall’età di 8 anni. Ero una bambina, alle elementari. Al pomeriggio andavo dalla parrucchiera a infilare i beccucci. Mi davano la mancetta e mi compravo piccole cose per la scuola, le matite che magari i miei genitori non potevano regalarmi. Figlia di ferrovieri, se non consegnavo i pantaloni ai quali mia madre aveva rifatto l’orlo, e non veniva pagato il ‘conticino’, non avevamo nemmeno i soldi per comprare due sigarette Alfa a mio papà, perché allora le sigarette si compravano sfuse. Per anni, anche quando ho iniziato a lavorare, guardavo il centesimo. Se cresci imparando a stare attenta persino a comprarti un paio di scarpe, questa attitudine ti resta dentro. Io non dimentico da dove vengo. E ancora oggi sono totalmente autonoma da un punto di vista economico. Anzi, sono più io che faccio regali a Nicola Carraro (il marito ndr.), perché lui è un pigro. Comunque, guardi, per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata.

Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita», ha confessato la conduttrice di Domenica In.

Il momento più buio: «Grande dolore»

A giugno 2023 è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini e Mara Venier ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita: «Ho pensato di mollare tutto e non andare in onda. Ero devastata. Ma poi ho deciso di farlo: lui avrebbe voluto così. Finito il programma, sono rimasta a Roma qualche settimana per rimanere vicina a mia figlia e a mio nipote Giulio. In quei giorni, prima di partire per Santo Domingo, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere».

Per fortuna Mara Venier è forte ed è circondata dall'amore della sua famiglia che la sostiene sempre in ogni sua scelta.