Panino del McDonalds prima di andare al ristorante con l'amica: il trucco per spendere meno scatena la polemica

Una donna ha pubblicato un video su TikTok in cui si mostra mentre addenta un panino del McDonald's, affiancato naturalmente da patatine fritte e bibita, e scrive «PoV (Punto di vista): mangi mentre vai al ristorante perché non sei tu ad averlo scelto ed è oltre il tuo budget».

Per quanto possa certamente sembrare strano riempirsi prima di andare a mangiare fuori, è stata più che altro la motivazione per cui la ragazza ha deciso di comportarsi in questo modo a scatenare una discussione, incentrata sul valore dell'amicizia e non, come si potrebbe pensare, sulla disponibilità economica.

Il video di @kiaradewrance ha raggiunto quasi il milione di visualizzioni su TikTok, ma soprattutto è servito come punto di partenza per parlare di budget e di sensibilità rispetto alle eventuali difficoltà economiche delle nostre amicizie.

In circa 300 hanno commentato ciò che ha scritto e mostrato la ragazza, e mentre alcuni ammettono di aver fatto la stessa cosa in più di un'occasione e lo considerano un trucchetto come un altro per risparmiare un po' di soldi, altri si dicono stupiti del fatto che chiunque abbia scelto il ristorante non abbia tenuto in considerazione il budget di chi è stato invitato.

«Come me che ordino sempre patatine e una Diet Coke prima di uscire perché è tutto ciò che posso permettermi, ma voglio comunque essere inclusa nelle uscite», scrive una ragazza, a cui Kiara risponde: «Esattamente.

Voglio comunque vedere i miei amici, quindi quando sono lì al massimo mangio meno o ordino solo una bibita, se non posso permettermi altro».

Un altro utente, invece, sottolinea: «Se il tuo amico o la tua amica non rispetta il tuo budget, pensi siano davvero tuoi amici?». Alcune persone criticano la scelta della ragazza, invece, scrivendole che nel caso in cui non si può permettere la cena, forse dovrebbe evitare di uscire.

Infine, qualcuno suggerisce: «Se io fossi l'amica, o andiamo a mangiare in posti che ti puoi permettere, oppure decido io il posto (di solito succede così dato che ho gusti particolari) ma in quel caso pago per tutte e due».