Va all'ospedale con il dolore all'orecchio e scopre di avere delle larve carnivore

Il New England Journal of Medicine ha pubblicato lo strano caso di un uomo che è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Pedro Hispano, a Matosinhos, Portogallo, per dolori, prurito e un'emorragia all'orecchio sinistro. Dopo i controlli, i medici hanno evidenziato una patologia denominata miasi auricolare, ovvero la presenza di larve carnivore nel condotto uditivo.

Secondo l'articolo, firmato dai medici Catarina Rato e Gustavo Lopes, l'uomo di 64 anni «proveniente da una comunità rurale», soffriva da cinque giorni di una condizione di «dolore, prurito e un'emorragia all'orecchio sinistro».

Per rimuovere i vermi, gli operatori sanitari hanno fatto ricorso a un aspiratore e una pinza. Dopo aver estratto le larve, i medici hanno accertato che una parte del timpano era stata perforata dagli insetti.

«Il paziente è stato trattato con antibatterici topici e sistemici per prevenire infezioni secondarie ed è stato indirizzato al servizio ORL per un'eventuale timpanoplastica. Sette giorni dopo i sintomi sono scomparsi», ha concluso l'articolo.