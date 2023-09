Tommaso Zorzi rivela: «Vi spiego perché di fianco al water tengo un album da colorare»

Tommaso Zorzi ama raccontare a tutti i suoi follower come trascorre le sue giornate, proprio per questo motivo, posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram. Così, ha fatto anche questa mattina, venerdì 22 settembr,e in cui ha rivelato ai suoi fan, che lo seguono in quasi due milioni, il motivo per cui di fianco al water tenga un album da colorare e la sua scatola di colori.

Tommaso Zorzi ha spiegato ai suoi fan perché in bagno tiene uno sgabello con sopra un album da colorare. L'influencer ha detto: «Ragazzi, è una cosa molto divertente, ma comunque, io di fianco al water tengo un libro da colorare, con dei colori, perché, a volte, quando faccio la cacca, coloro». Sulla copertina dell'album, che è per adulti, c'è scritto: "Po*** Pu***, vietato ai minori di 18 anni... calma la rabbia. 40 parolacce da colorare".

Alcuni fan di Tommaso pensano che in queste ultime ore l'album possa essergli stato utile, dato che, l'influencer durante la sfilata di Prada è inciampato ed è caduto, rompendo i pantaloni griffati e sbucciandosi il ginocchio. Proprio per scacciare le energie negative, il migliore amico di Aurora Ramazzotti ha acceso il palo santo che è per lui come un amuleto.

Tommaso Zorzi ha raccontato di essere caduto uscendo dalla sfilata di Prada e di avere rovinato i pantaloni griffati che indossava.

In una delle sue ultime storie, inoltre, ha mostrato ai fan come cammina a causa della botta e sbucciatura sul ginocchio, poi, nel video ha scritto: «Barcollo ma non mollo».