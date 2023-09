Michelle Hunziker contro i viaggiatori maleducati: «Telefonate in vivavoce in treno, non posso dormire»

Michelle Hunziker è, spesso, in viaggio per lavoro e si sposta da una città all'altra per seguire i vari impegni. Così, anche oggi, venerdì 22 settembre, la conduttrice svizzera si trova in treno dove ha registrato alcune storie senza, però, specificare quale sia la sua meta. Comunque sia, Michelle, durante il viaggio, dice di essere disturbata da alcuni passeggeri che proprio non ne vogliono sapere di effettuare le loro chiamate mettendosi le cuffie auricolari.

Michelle Hunziker ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan di trovarsi in treno. La conduttrice svizzera, dopo avere pubblicizzato alcuni dei suoi prodotti della sua linea di cura della pelle, ha postato un video in cui si riprende a mo di selfie mentre ascolta un altro passeggero che sta effettuando una chiamata in modalità vivavoce.

Quindi, Michelle con un'espressione alquanto infastidita, scrive: «Vorrei dormire ma...

assisto a telefonate in vivavoce, una dopo l'altra, volume a palla e aromenti interessanti... ma gli auricolari non ce li hanno?», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.