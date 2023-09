Chiara Nasti e la nostalgia della gravidanza: «Che pancione avevo...». Voglia del secondo figlio?

Chiara Nasti, da quando è diventata mamma del suo primo bambino Thiago, avuto dal marito e calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, posta moltissimi contenuti insieme a lui. A volte, l'influencer risponde anche alle sue follower che le chiedono come abbia trascorso o quali sensazioni abbia vissuto in gravidanza. Chiara ha sempre detto che essere incinta è una delle emozioni più belle che abbia mai provato nella sua vita e, proprio per questo, a volte, è un po' nostalgica. Nell'ultima storia postata, ha scherzato sulle dimensioni del suo pancione.

Chiara Nasti, ogni giorno, pubblica moltissime storie sul proprio profilo Instagram. Alcune riguardano il suo lavoro come, ad esempio, quando pubblicizza i nuovi bikini della sua linea di abbigliamento, ma tante altre, hanno a che fare con il suo essere mamma. Infatti, da quando è nato Thiago, a novembre dell'anno scorso, l'influencer posta foto, video e reel che lo vedono spesso come protagonista. Ad esempio, l'ultima storia pubblicata è un'immagine di Chiara con un pancione davvero grande perché, in quel momento, era quasi al termine della gravidanza e, infatti, a corredo della foto, l'influencer scrive: «Ma che pancione avevo?», aggiungengo varie emoticon con le lacrime dalle risate. Più volte, la giovane mamma ha detto di volere degli altri bambini, anche se, per il momento, si gode il suo Thiago.

Per il suo modo di fare la mamma, Chiara Nasti è spesso attaccata sui social dagli hater che criticano qualsiasi cosa lei faccia.

L'influencer, però, che è famosa anche per non avere tanti peli sulla lingua, o li ingnora oppure non esita a rispondere a tono a ciò che di offensivo le viene detto.