Davide Astori, Francesca Fioretti mostra la figlia Vittoria su Instagram per la prima volta. A chi assomiglia

Francesca Fioretti mostra per la prima volta il volto di Vittoria, la figlia avuta da Davide Astori. Sono passati sei anni dalla morte del calciatore scomparso improvvisamente nel 2018: all'epoca la bimba aveva poco più di due anni. Oggi mamma Francesca si è lasciata fotografare insieme alla sua bambina in alcuni scatti che ha condiviso su Instagram, ed è ufficialmente il suo debutto social.

Mamma Francesca Fioretti ha posato insieme alla figlia Vittoria Astori per alcune foto pubblicitarie, che ha poi condiviso sul suo profilo Instagram cogliendo di sorpresa i tanti follower, che non avevano mai visto la bambina in volto e solo raramente in altri post. Mamma e figlia si abbracciano e giocano, entrambe di bianco vestite. Vittoria ha biondi capelli lunghi, e si cimenta in una ruota davanti allo sguardo fiero della ex gieffina. «Forever, locked», si legge nella didascalia: legate, per sempre.

I follower della Fioretti hanno accolto con gioia le foto, ringraziandola per aver finalmente deciso di presentarla ufficialmente e sempre rivolgendo un pensiero a papà Davide Astori: «Sarà orgoglioso delle sue due donne», si legge tra i commenti. E in molti notano anche la forte somiglianza con la mamma: «La tua mini-te».

Dopo la morte di Davide Astori, avvenuta nel 2018 durante un ritiro con la squadra della Fiorentina a Udine quando il calciatore aveva solo 31 anni, Francesca Fioretti si è impegnata a ricominciare una nuova vita con la loro Vittoria, provando a trasmetterle serenità: «Io guardo Vittoria e so che il mio dovere è trasmetterle serenità e felicità, in questo caos. L'amore di mia figlia è l'unica cosa più forte del mio dolore. Così deve essere. Devo riuscirci», aveva detto poco dopo la morte del compagno. Entrambe si sono trasferite da Firenze a Milano: «Oggi Vittoria è una bambina felice e viviamo questa mancanza come una cosa normale nella nostra vita», aveva spiegato Francesca a Verissimo.