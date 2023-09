Ballando, Sara Croce (ex Bonas di Avanti un altro) è una nuova concorrente: «Niente palestra per prepararmi»

Il cast di Ballando con le Stelle si sta delineando sempre di più e i nuovi concorrenti sono pronti per partire. Tra un mese, il 21 ottobre, Milly Carlucci darà il via ad una nuova edizione del programma che mette alla prova le celebrità, a passo di danza. Qualche ora fa è stata annunicata una nuova concorretne che entrerà a far parte del cast ufficiale, si tratta di Sara Croce, modella di 25 anni, nota per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin e la Bonas in Avanti un altro.

Il profilo social ufficiale di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video in cui presenta la nuova concorrente del programma: Sara Croce.

La modella, in bikini intero rosa, con un taglio che lascia scoperta la pancia, prende i suoi occhiali da sole e il cappello, mentre è in procinto di sdraiarsi per prendere il sole a bordo piscina. Qaundo la voce fuori campo le chiede cosa stesse facendo, lei con sguardo ovvio e divertito risponde: «Mi sto preparando per Ballando!»

Sara non ha intenzione di seguire nessuna preparazione atletica in vista del programma e, vista la sua forma fisica tonica, i fan non avevano dubbi: «Niente ginnastica, ma scorte di energia solare!»