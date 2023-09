Salerno, la denuncia social dell'influencer Piero Armenti: «Lungomare, che degrado»

«Che degrado il lungomare di Salerno». Comincia con una frase lapidaria il video postato sui social dal famoso influencer salernitano Piero Armenti. Il salernitano (della zona orientale) è diventato un personaggio virale negli anni dopo essersi trasferito nella Grande Mela e grazie alla sua pagina «Il mio viaggio a New York».

Poche ore fa Armenti, che da alcuni giorni è in Italia per presentare il suo nuovo libro, ha pubblicato proprio sulla pagina facebook un video-denuncia in cui accende i riflettori sullo stato di degrado e di abbandono del lungomare di Salerno.

La richiesta è arrivata proprio dai cittadini a cui ha voluto dare voce, stanchi di vedere una delle zone più belle della città d’Arechi in pessime condizioni.

Nel video, da 5 minuti, Armenti passeggia tra sporcizia (del giorno dopo la festa patronale di San Matteo), mattonelle e panchine rotte e dissestate, incontrando addirittura un mini accampamento con una tenda. Sotto il post social, tantissimi i commenti dei cittadini che portano alla luce le problematiche vissute in città, con la speranza che l’appello - a questo punto virale tra condivisioni e like - sia più efficace e arrivi alle istituzioni e all’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Napoli in particolar modo.