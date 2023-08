Dipendente di Salerno Pulita posiziona le buste di rifiuti (plastica) davanti ad un esercizio commerciale invece di ritirarle. Beccato ieri dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività e il titolare che ha deciso di chiedere spiegazione alla società e al Comune di Salerno attraverso i social. Un video diventato virale in poche ore in tutta la città e condiviso da tantissimi cittadini in una mattinata in cui viene beccato il dipendente attraverso i fotogrammi in cui l’azione si vede chiaramente. «Ecco Salerno Pulita Spa che anziché raccogliere la spazzatura la deposita avanti al mio locale», ha scritto il titolare del locale di via Lungomare Colombo su facebook, scatenando la tempesta di commenti dei cittadini e dei colleghi che hanno trovato strana la procedura adottata dall’operatore ecologico.

Non è tardata la risposta - sia a mezzo social che privatamente al gestore - della società in house di palazzo di città per spiegare quanto accaduto all’alba di ieri e ripreso dalle telecamere del negozio. «Abbiamo già risposto al titolare del negozio che ha prodotto il video. Per quanto riguarda le buste contenenti la plastica - scrivono da Salerno Pulita - depositata dall’operatore sul marciapiedi si tratta di una nostra procedura: l’operatore che sta effettuando la raccolta di un altro materiale che finisce nella vasca se trova buste contenenti plastica le raccoglie e le mette in cabina. Poi ci sono punti determinati dove vengono momentaneamente depositate le buste contenenti plastica, successivamente passa un altro mezzo preposto alla sola raccolta della plastica che le raccoglie».

Stando alla prassi infatti i «giri» che compie un mezzo adibito alla raccolta rifiuti sono due: nel caso specifico del giorno, l’operatore avrebbe prima raccolto l’umido conferito dalle utenze domestiche e poi la plastica conferita invece dalle utenze commerciali. Purtroppo, però, stando a quanto ha denunciato pubblicamente dal titolare del negozio le buste di plastica posizionate davanti all’ingresso del suo esercizio commerciale sono rimaste lì fino alla tarda mattinata: anche in questo caso - da prassi - il tempo limite di raccolta sia intorno alle 12.

Chiarimenti in ogni caso arrivati sempre tramite social a chi incalzava con le richieste di delucidazioni: «Questo inconveniente si è creato perché il sabato mattina effettuiamo due giri di raccolta: prima si raccoglie l’umido delle utenze domestiche e poi la plastica delle utenze commerciali. Il dipendente immortalato dalla telecamera - scrivono dalla pagina ufficiale di Salerno Pulita - nel mentre svuota i bidoni dell’umido nella vasca se trova buste contenenti plastica (sono poche perché non tutti negozi producono plastica e non in tutte le strade vi sono negozi) le prende e le mette nella cabina di guida. Quando la cabina si è riempita le mette sul marciapiede. In questo modo, quando fa il secondo giro per la raccolta della plastica, fa solo alcune postazioni e fa prima». Lo stesso titolare ha infine evidenziato di aver «risolto con la speranza che non capiti più».