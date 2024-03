Napoli, presidio LGBT al consolato russo: «Jorit, perché non vieni anche tu?»

L'appuntamento è per lunedì prossimo, per rappresentare tutta l'indignazione rispetto all'ultima decisione del Cremlino: la Russia ha aggiunto il “movimento internazionale Lgbt” alla lista nera dei “terroristi ed estremisti”, secondo un avviso del servizio di intelligence finanziaria russo consultato dall’Afp mentre si intensifica la repressione della comunità Lgbt.

Per questo le associazioni LGBTQIA+ napoletane: Antinoo Arcigay Napoli, ALFI le Maree, Associazione Trans Napoli, Pride Vesuvio Rainbow, Pochos Napoli e Coordinamento Campania Rainbow, insieme ai Radicali Napoli “Ernesto Rossi”, hanno convocato un presidio di protesta per lunedì’ 25 marzo alle 16:00 presso il Consolato onorario della Federazione Russa, a Napoli, in via Partenope, 1.

«Ccon un mondo in guerra la vera grande rivoluzione si chiama pace - dichiara il presidente di Antinoo Arcigay Napoli - ecco perché uno dei signori della guerra, Vladimir Putin è spaventato, ossessionato, terrorizzato dalle nostre associazioni LGBTQIA+ e dal nostro movimento di liberazione sessuale, da sempre pacifista e non violento.

Aspettiamo al presidio anche il nostro artista concittadino Jorit, magari proprio in questa occasione potrà raccontarci se ha trovato davvero qualcosa di umano in Putin».