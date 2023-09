Martha Louise, la principessa di Norvegia sposa lo sciamano Verrett (che pensa di essere risorto): il matrimonio a ​Geiranger

Martha Louise, la principessa di Norvegia si sposa. La figlia maggiore del re Harald e della regina Sonja, convolerà a nozze con Durek Verrett, che si è autoproclamato "sciamano delle sesta generazione", il 31 agosto 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia attravreso i propri canali social. La storia d'amore tra la principessa 51enne e l'afroamericano Verrett, un guru spirituale di Hollywood, non è piaciuta nel Paese scandinavo, dove per i suoi metodi e le dichiarazioni di medicina alternativa è stato etichettato come un "ciarlatano".

Il matrimonio si terrà nella città di Geiranger, sulle rive dell'omonimo fiordo, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, nella Norvegia sudoccidentale. "Siamo incredibilmente felici di poter celebrare il nostro amore negli splendidi dintorni di Geiranger", ha segnalato la coppia in una nota.

Martha Louise, chi è la principessa di Norvegia

Martha Louise è la prima figlia del re Harald V di Norvegia e della moglie Sonja di Norvegia. E’ nata ad Oslo il 22 settembre 1971. Ha frequentato la scuola Smestad ad Oslo e quelli superiori al Kristelig Gymnasium. Ha proseguito gli studi in Inghilterra per studiare letteratura all’Università di Oxford ed ha anche coltivato la sua passione per l’equitazione perfezionandosi nel salto ostacoli. Nel 1992 la principessa ha intrapreso gli studi in fisioterapia all’Oslo University College conseguendo nel ’97 la certificazione di fisioterapista. La vita privata della principessa ha subito un cambiamento non indifferente: non è più Altezza Reale e si è trasferita a vivere negli Usa. Qui ha creato una scuola alternativa di terapia dove si dedica alla formazione in chiaroveggenza e comunicazione con gli angeli: ha più volte dichiarato di poter comunicare con gli animali e con gli angeli. A Trondheim il 24 maggio 2002 ha sposato lo scrittore Ari Behn. Il 5 agosto 2016 la Casa Reale ha annunciato il divorzio della coppia, dopo 14 anni di matrimonio. Hanno deciso l'affidamento congiunto delle tre figlie. Ari Behn è morto suicida a Lommedalen il 25 dicembre 2019.

L'amore controcorrente

A marzo dello scorso anno, la principessa aveva condiviso la prima foto dei suoi tre figli insieme al compagno. Martha aveva scritto su Instagram una lunghissima riflessione su quanto fosse felice di stare insieme a Durek e come questa relazione abbia cambiato il suo modo di pensare. «Essere la ragazza dello sciamano Durelìk - ha scritto - mi ha fatto fare un corso accelerato su come la supremazia bianca sia in gioco e sul modo in cui ho pensato e agito, consciamente e inconsciamente, nei confronti delle persone di colore. Ho dato per scontati i miei diritti, non ho mai analizzato a fondo cosa fosse il razzismo, perché mi faceva comodo che il sistema fosse in vigore. Non ne vado fiera, ma mi rendo conto che devo crescere nella comprensione di questo sistema profondamente radicato per poter partecipare al suo smantellamento. Io, come persona bianca, devo crescere, educarmi e migliorare e passare dall'essere contro il razzismo all'essere antirazzista. Il razzismo non è solo l'ovvio (come pensavo), la discriminazione, il maltrattamento e l'uccisione di persone di colore, contro cui è facile e ovvio prendere posizione».

Lo sciamano

Derek David Verrett nasce il 17 novembre del 1974, in California. Inizia a lavorare come modello e viene ispitato in diversi programmi televisivi. Dopo qualche tempo comincia la sua attività di sciamano e autore di diverse opere letterarie, come Spirit Hacking Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, e Light Up the World. Figura nota quale sciamano new age negli Stati Uniti e anche tra i celebri personaggi dello spettacolo e non, tra i suoi obiettivi dichiarati c'è quello di portare l’antica pratica dello sciamanesimo nuovamente presente all’interno della cultura odierna, sviluppando l’amore e l’accettazione di sé.