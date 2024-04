Napoli, offerta choc per un monolocale: «Fitto da 800 euro al mese per 28 metri quadri»

Ha dello sconcertante un annuncio pubblicato su Facebook per l’affitto di un monolocale a Napoli, precisamente in via Egiziaca nel quartiere San Ferdinando. «Arredato e luminoso, in palazzo signorile e con portiere»: così inizia l’offerta per l’abitazione, che a prima lettura sembrerebbe anche interessante.

«Monolocale in ottimo stato, metri quadri circa 28», continua il proprietario. «L’appartamento è composto da unico ambiente con divano letto, balcone, tavolo, armadi vari, cucinotto con fuochi a induzione senza finestra con aspiratore e spazioso bagno con aspiratore». Il costo? ben 800 euro, con utenze attive da pagare a parte. Inoltre, il post originale riporta anche numerosi hashtag diretti a studenti, dottorandi e ricercatori.

L’annuncio shock è stato ricondiviso dalla pagina “Sii turista della tua città”, raccogliendo decine di commenti di utenti che gridano allo scandalo.

«Finchè ci sarà qualcuno ad accettare queste offerte, il problema non sparirà», fa notare qualcuno sotto il post.