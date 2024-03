Figlia disabile rimossa dalla foto a scuola, lo sfogo della mamma: «Ho il cuore a pezzi»

La percezione della disabilità e dell'inclusione a livello sociale negli anni dovrebbe essere cambiata in meglio. A quanto pare però la stara da percorrere per rendere la società più inclusiva è ancora lunga. Lo sa bene Natalie Pinnell, mamma di due bambini che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare una situazione davvero difficile. Il motivo? Sua figlia Erin, 9 anni, è stata rimossa dalla foto di classe, per la Aboyne Primary School, in Scozia a causa della sua disabilità.

Le parole di Natalie Pinnell

Natalie Pinnel ha più volte sottolineato il suo dispiacere e soprattutto la delusione per questa decisione che è stata presa dalla scuola. «Ho il cuore a pezzi e sono furiosa - ha sottolineato Natalie Pinnel -.

Dare alle persone la possibilità di cancellare mia figlia (o qualsiasi alltro) dalla foto scolastica è disumano. Una delle cose più crudeli che abbia mai vissuto. Non si possono eliminare dei bambini dalla foto solo perché sono disabili».

«È devastante vedere la propria figlia cancellata da una foto - ha continuato Natalie -. Lei è l'essere umano più bello al mondo. Sono felice che mia figlia non abbia preso consapevolezza di tutto questo perché oppure la sua autostima sarebbe sotto i piedi. Non sono sicura che riuscirò a dormire stanotte».

Natalie Pinnell ha rivelato di aver inviato alla scuola un'e-mail con due foto, una che includeva Erin e un'altra. Secondo quanto riferito, anche un'altra ragazza sulla sedia a rotelle, in un'altra classe, è stata rimossa dalla foto scolastica.