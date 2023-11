Napoli Est, lavori urgenti negli uffici di San Giovanni: stanziato un milione di euro

Altri fondi per mettere in sicurezza la sede municipale di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Il Comune di Napoli ha stanziato ancora risorse utili ai lavori nella struttura di via Atripaldi, l'unica attiva nel territorio della VI Municipalità che conta oltre 110mila abitanti nei tre quartieri.

Ai 208mila euro già assicurati a fine settembre, infatti, si aggiunge l’importo di un milione e 57mila euro così da consentire di coprire l'intera cifra essenziale ai lavori di adeguamento funzionale e impiantistico dell'edificio di San Giovanni a Teduccio che ospita gli sportelli dei servizi demo-anagrafici, l'archivio di stato civile, i servizi sociali, la sala delle riunioni del Consiglio municipale, tutti gli uffici direzionali, amministrativi e tecnici della Municipalità di Napoli Est oltre quelli degli organi politici.

Una scelta obbligata. Difatti, a giugno scorso, l'ASL Napoli 1 Centro «ha notificato al direttore della Municipalità 6 il verbale delle prescrizioni [...] contenente le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro» accertate nel sopralluogo di maggio. Si tratta, in particolare, di «eliminare o ridurre il rischio elettrico» e di rispondere ad altre due prescrizioni quali la «rielaborazione e aggiornamento della valutazione dei rischi» e quella di rendere il luogo di lavoro conferme alla normativa.





La somma sarà prelevata dal fondo spese potenziali. «Tale manovra - si legge negli atti approvati dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi - si rende necessaria per l'ottemperanza delle prescrizioni ASL, nell'indisponibilità di ulteriori risorse».

Il progetto di un milione e 265mila euro, curato dai tecnici municipali, è indispensabile alla manutenzione dell'impianto elettrico, all'impermeabilizzazione della copertura, a interventi su servizi igienici, alle opere di finitura per infissi e pavimentazioni. Occorre avviare i lavori entro pochi giorni così da rispettare i tempi dettati dall'autorità sanitaria.

«La municipalità ha bisogno di tanti interventi purtroppo non praticabili con il bilancio a disposizione. Prendo atto e ringrazio il Comune per questo stanziamento ma ricordo che lo stesso si è reso necessario per una sequenza di incredibili denunce sullo stato dei luoghi», afferma Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli, che aggiunge: «Con molto meno avremmo realizzato quanto occorrente a non incorrere in sanzioni, oggi avremo un palazzo a norma con oltre un milione di euro di spesa ma nulla per tante esigenze. Un paese al rovescio, ma cercheremo a questo punto di rilanciare la struttura per tante funzioni».

Quella di San Giovanni è l'unica sede municipale attiva a Napoli Est in cui sono stati concentrati tutti i servizi dopo la chiusura di quella in corso Sirena a Barra e quella in piazza Michele De Iorio a Ponticelli per la quale si attende l'avvio del cantiere dopo la chiusura improvvisa a maggio per inagibilità.