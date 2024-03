Truffa a Telese Terme, vendevano online polizze assicurtive false: fermata coppia di Crotone

Stipulava on line polizze assicurative particolarmente convenienti ma, in realtà, si trattava di una truffa.

Per questo una coppia della provincia di Crotone, già nota alle forze dell'ordine, è stata scoperta e denunciata dai carabinieri.

La truffa è stata scoperta in seguito alla denuncia presentata da una donna ai militari di Telese Terme quando si è accorta che, dopo aver ricaricato una carta prepagata con 580 euro per il pagamento dell'assicurazione, non ha ricevuto alcuna polizza.