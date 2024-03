Un dramma della solitudine, quello che si è consumato nelle scorse ore in una casa di una zona alla periferia del Comune di Campolattaro, dove un 80enne è stato trovato senza vita a distanza di alcuni giorni dal decesso. A vegliarlo, fino all'intervento dei vigili del fuoco e all'arrivo delle forze dell'ordine, è rimasta la sorella con una disabilità psichica e cognitiva di cui il pensionato si prendeva cura.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e alcuni conoscenti che, non avendolo visto e non essendo riusciti a contattarlo da alcuni giorni, avevano chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento che, arrivati sul posto sono riusciti a entrare in casa, forzando la porta d'ingresso.

È a questo punto che hanno fatto la macabra scoperta del cadavere rannicchiato in un angolo sotto una coperta, in stato di evidente decomposizione, e della donna, anche lei anziana, in stato confusionale e di denutrizione. In base a una prima ipotesi, formulata dopo un esame sommario del cadavere, il decesso sarebbe avvenuto da oltre due settimane nel corso delle quali non si sa bene se la sorella abbia trovato in casa gli alimenti necessari alla sua sopravvivenza.

Contestualmente, sono stati allertati i sanitari del 118 di Morcone e i carabinieri del Comando di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini, anche se, con molta probabilità, l'80enne sarebbe morto in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo. La salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio del «Rummo» dove rimarrà a disposizione della Procura, mentre la sorella è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta alle necessarie cure. Alla base dell'accaduto c'è un evidente disagio sociale, aggravato dalla mancanza di integrazione nella comunità di appartenenza.