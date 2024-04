San Leucio, la sede intercomunale di Protezione Civile è realtà: «Prima nel Sannio»

La sede della Protezione Civile intercomunale San Leucio del Sannio-Apollosa-Arpaise-Ceppaloni è realtà. Si tratta del primo centro logistico di coordinamento interterritoriale della Protezione Civile attivato nel Sannio. La sede operativa è situata in località Vardaro, a San Leucio, nei locali dell'ex edificio scolastico. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nascenzio Iannace, ha provveduto al recupero funzionale della struttura. Fra i molteplici servizi erogabili, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; il preciso monitoraggio e le correlate segnalazioni alle autorità competenti circa l'evolversi degli eventi calamitosi e delle necessità; il contestuale coordinamento degli interventi delle squadre operative e dei volontari. Di fondamentale importanza, inoltre, le informazioni in materia alla popolazione, con assoluta attendibilità, ufficialità e tempestività. Rilevante la partecipazione collettiva all'evento di inaugurazione, con il prologo della messa officiata dal parroco di San Leucio, don Michele Villani, cha ha poi impartito la rituale benedizione alla sede logistica.

Al simposio inaugurale, coordinato dal giornalista Michele Di Maina, hanno presenziato autorità istituzionali, religiose e militari.

Oltre a Iannace, sono intervenuti i sindaci di Apollosa, Arpaise e Ceppaloni, rispettivamente Danilo Parente, Enzo Forni Rossi e Claudio Cataudo; il consigliere comunale sanleuciano delegato alla Protezione Civile, Giovanni Varricchio; il capo dell'ufficio tecnico comunale di San Leucio del Sannio, Stanislao Giardiello; il coordinatore del Piano operativo Pasquale Fiore e il presidente della Protezione Civile di Benevento, Aniello Petito. Presenti, inoltre, i consiglieri comunali delegati alla Protezione civile di Apollosa, Vincenzo Maio, di Arpaise, Amato Iuliano, e di Ceppaloni, Saverio Porcaro. «Siamo molto soddisfatti, fieri e orgogliosi, per aver reso operativo questo presidio di protezione civile intercomunale, il primo del genere sul territorio provinciale – ha dichiarato Iannace -.

Diventa così pienamente operativa la struttura logistica che ci consentirà di fronteggiare con la massima efficacia ed efficienza eventuali emergenze, ovviamente non auspicabili ma purtroppo sempre possibili». Per Varricchio si tratta di «un servizio preziosissimo per le comunità di San Leucio del Sannio e dell'intero comprensorio. Questo risultato è merito della lungimiranza dell'amministrazione guidata dal sindaco Iannace e della sensibilità dei sindaci di Apollosa, Arpaise e Ceppaloni. Colgo e cogliamo l'occasione per rivolgere l'accorato appello alla massima adesione e partecipazione collettiva, con l'auspicio che siano in molti i volontari che costituiranno il gruppo operativo».