Contrada: cade dalla bici, gravissimo giovane immigrato

Un giovane immigrato versa in gravissime condizioni all'ospedale Moscati di Avellino, in seguito a una caduta dalla bicicletta. Il ragazzo è ospite di un centro di accoglienza di Contrada. La struttura si trova in un'area montana del paese.

Stava percorrendo in sella alla bici la strada che conduce al paese quando ha perso il controllo ed è finito rovinosamente al suolo. Notato da alcune persone, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Moscati.

Il sindaco Pasquale De Santis è in stretto contatto con il nosocomio. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.