Inseguimento nel centro di Avellino sventati i furti in città

Erano pronti a commettere dei furti ma un cittadino, insospettito, ha subito allertato le Forze dell’Ordine segnalando una Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e targhe straniere, con a bordo due persone con volto travisato da passamontagna. È accaduto questa notte ad Avellino.

Ricevuta la notizia, l’operatore della Centrale Operativa ha subito segnalato alle pattuglie quel veicolo sospetto.

Dopo poco l’equipaggio di una Gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha intercettato il potente SUV in Piazza Kennedy.

All’“Alt” intimato dai militari, il conducente del veicolo sospetto in un primo momento ha rallentato, fingendo di fermarsi.

Poi, con una manovra improvvisa, ha ripreso repentinamente la corsa e si è dato a una spericolata fuga per le vie cittadine, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada (allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”), riuscendo a far perdere le tracce. Sono in corso accertamenti finalizzati anche all’identificazione dei fuggitivi.

I carabinieri sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.