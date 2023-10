Bruciano sterpaglie, danni alla linea telefonica e aria irrespirabile: due denunce

Aria irrespirabile in Irpinia nelle ultime settimane, a causa degli incendi di residui di scarti vegetali, tanto da fare superare in più giorni la soglia limite di polveri sottili nell’atmosfera.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato un anziano di San Michele di Serino per violazione alle norme in materia ambientale, poiché avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del proprio fondo agricolo.

I militari della Stazione di Chiusano San Domenico, invece, hanno deferito un uomo del posto ritenuto responsabile di incendio colposo: nel bruciare cumuli di sterpaglie, avrebbe perso il controllo delle fiamme, causando un incendio di un’area di circa 200 metri quadrati.

Le fiamme hanno danneggiato anche un palo della linea telefonica, con conseguente allentamento dei cavi sulla sede stradale e momentanei problemi alla circolazione.