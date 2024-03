Controlli nell'Agro Aversano, in sei denunciati dai carabinieri

Cinque comuni sono stati interessati dal servizio coordinato di controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe con 10 pattuglie, supportate da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Monitorate le principali arterie di comunicazione che collegano i centri di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa Literno e Cancello ed Arnone. Identificate 100 persone, controllati 60 veicoli ed elevate 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.

In particolare i militari dell’Arma hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di sei persone sorprese, rispettivamente, alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica, alla guida senza patente in costanza di recidiva nel biennio, alla guida di ciclomotore privo di targa e con numero di telaio abraso, raccolta trasporto e recupero di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, a bordo di mezzo privo di targa e con numero di telaio alterato, porto abusivo di arma da sparo scenica priva di tappo rosso.