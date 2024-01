I problemi della sanità della zona aversana non si limitano al presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa dove l'assillo maggiore riguarda la carenza di personale soprattutto nel pronto soccorso. Infatti, anche gli uffici e ambulatori del distretto sanitario, che fa capo al comune di Succivo, ma raccoglie tutta la popolazione dell'area orientale dell'Agro aversano, per ben centodiecimila abitanti, sono in tilt con tutte le ovvie conseguenze e relativi disagi sui malcapitati costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali per problemi di salute. A farsene portavoce sono i primi cittadini dei comuni interessati: Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano, Orta di Atella, S. Arpino, Succivo, Teverola.

APPROFONDIMENTI Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana Castel Volturno: la droga tra riti voodoo e prezzi low cost Riapre il galoppatoio a Carditello, arrivano nuovi “rinforzi” con i volontari del Servizio civile

In relazione alla vicenda il direttore generale dell'Asl casertana, Amedeo Blasotti, ha avuto un incontro con i sindaci e loro rappresentanti degli otto comuni afferenti al distretto sanitario 18 di Succivo presso la direzione generale della stessa Asl casertana. I primi cittadini Salvatore Papa di Succivo, Antonino Santillo di Orta di Atella, Nicola Affinito di Carinaro; e Domenico Mangiacapra presidente del consiglio comunale e delegato del sindaco di Cesa Enzo Guida, Maddalena Zaccariello vicesindaco di Casaluce, Loredana Di Monte assessore alle politiche sociali e delegata del sindaco di Sant'Arpino Ernesto Di Mattia con i sanitari Giuseppe Napolitano e Giuseppe Barbato sono stati ricevuti dal dg dell'Asl.

Gli amministratori hanno evidenziato tutte le problematiche inerenti al funzionamento del distretto sanitario di Succivo, acuitesi ulteriormente a seguito della quiescenza dal servizio del direttore sanitario in carica. Al direttore Blasotti sono state riportate le preoccupazioni dei primi cittadini inerenti alle attività sanitarie che presentano alcune difficoltà dovute soprattutto al trasferimento di personale sia medico che amministrativo. In particolare, si sono registrati in questo ultimo periodo: il trasferimento della dottoressa specialista di neuropsichiatria infantile (che era impegnata per trentotto ore settimanali), il passaggio ad altro distretto sanitario del titolare della medicina fisica e riabilitativa (dieci ore settimanali), la mancata sostituzione del titolare della neurologia (tredici ore settimanali).

Ben cinque su dodici, invece, le unità amministrative che sono state trasferite o alle quali è stato accordato il nulla osta alla richiesta di trasferimento. Una volta ascoltato il collegio dei sindaci il direttore generale Blasotti ha comunicato che a seguito delle dimissioni del direttore sanitario ad interim del distretto 18, ha provveduto alla nomina di un nuovo direttore, seppure a scavalco, unitamente ad una triade di sanitari che si occuperà immediatamente di tutto ciò che riguarda il distretto 18 di Succivo in attesa dell'espletamento del concorso che dovrà designare il nuovo direttore sanitario definitivo del distretto. Gli amministratori hanno accolto favorevolmente le novità segnalate dal direttore Blasotti ed hanno espresso il ringraziamento per aver avuto un riscontro positivo da parte della direzione strategica dell'ente sanitario casertano. Il distretto sanitario di Succivo, dove quotidianamente si riversano centinaia di utenti afflitti da problemi di salute o da incombenze amministrative legate alla sanità, si estende su un territorio vasto con ben otto comuni la cui popolazione è di ben 110mila residenti. Basti pensare che il distretto 17 che comprende la sola città di Aversa ha meno della metà di potenziali utenti, ossia poco più di 50mila abitanti.