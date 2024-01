Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

CINEMA

Al cineteatro Don Bosco di Caserta venerdì si presenta il film “Goffredo e l’Italia chiamò” dedicato al genovese Goffredo Mameli. All’incontro interverranno il regista casertano Angelo Antonucci, il protagonista Emanuele Macone, Vincent Riotta e la produttrice del film Ekaterina Khundenkik.

DANZA

Per la rassegna “FaziOpenTheater”, nella sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, domenica sono in programma ben due performance.

Si comincia alle 19 con l'associazione di danza "Arabesque" di Capua e "Art Garage Dance Company" di Napoli che presentano "Camera con Vista", spettacolo con regia e drammaturgia di Ginevra Cecere. A seguire andrà in scena "Le Persone Dentro", una coreografia di Roberta De Rosa.

FOTOGRAFIA

A partire da questo sabato, per una volta al mese, alla Piccola Libreria 80 mq di Calvi Risorta ci si incontrerà per dar vita al ciclo di appuntamenti “l’Italia e gli italiani - L'Italia vista dai grandi fotografi”. Discussione aperte e spontanee, che avranno inizio dalle immagini di alcuni dei più importanti fotografi degli ultimi decenni, condurranno i partecipanti in un viaggio nel Belpaese, dal dopoguerra all'Italia contemporanea.

INCONTRI

Arriva direttamente da “X Factor” e approda al Centro Commerciale "Campania" di Marcianise, Il Solito Dandy. Il cantante, finalista dell’edizione 2023 del talent musicale di Sky, venerdì incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo ultimo album “Supersonico sogno di un mondo nascosto”.

LIBRI/1

Cosa significa soffrire e cosa significa convivere con gli altri: questo racconta Luca Trapanese nel romanzo “Non chiedermi perché” (Edizioni Salani). L'appuntamento con l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili, è per venerdì nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Conversa con l’autore la professoressa e traduttrice Sara Ferraro.

LIBRI/2

Sabato nel foyer del Teatro Comunale “Parravano” di Caserta si inaugura il Caffè Letterario della città di Caserta, un nuovo spazio dove trascorrere serate all’insegna della passione per la letteratura e l’enogastronomia. Presente anche Isabella Angelone con il suo libro “Ho graffiato i muri…anche i miei”.

TEATRO/1

Fino a domenica al Teatro Lendi di Sant’Arpino c’è "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento dell’omonimo capolavoro cinematografico. Sul palco Francesco Pannofino, Simona Marchini, Loredana Cannata, Erik Tonelli e Carmine Recano.

TEATRO/2

Sabato e domenica al Teatro Civico 14 di Caserta va in scena “Il Colloquio”, progetto e regia di Eduardo Di Pietro, prodotto dal collettivo lunAzione. Lo spettacolo, vincitore del Premio Scenario Periferie 2019, del Premio Fersen alla Regia 2021 e Finalista In-Box 2021, è interpretato da Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino e prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale di Napoli.

TEATRO/3

Al Teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti, a Caiazzo, venerdì Salvatore Gisonna e Peppe Laurato portano in scena “3 Sfumature di giallo”, giallo comico con la regia di Angelo Belgiovine. Una commedia dove tutti dubitano di tutti e tutti nascondono qualcosa.