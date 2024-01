All'Acacia "Da cosa nasce cosa" se c'è Gino Rivieccio

Gino Rivieccio è il protagonista, al Teatro Acacia di Napoli, dello spettacolo dal titolo “Da cosa nasce cosa" per la regia di Vincenzo Liguori, dal 18 gennaio. Sul palco anche il maestro Marco Ciardiello al pianoforte e le tre vocalist, Vanda Palma, Giusy Vigliotti e Angelica Parisi.

Gli accadimenti degli ultimi due anni non possono passare inosservati. I cambiamenti sociali ed economici, quelli climatici, per non parlare di quelli umorali, hanno fatto sì che la vita di tutti cambiasse repentinamente. Senza contare il Covid che ha mutato lo stile di vita facendoci chiudere dietro le imposte della diffidenza e dell’isolamento.

Ma è sul virus della stupidità e della insulsaggine imbevuta di follia contro il quale non c’è nessun vaccino, che Rivieccio in questo suo monologo teatrale batte l’accento.

Un virus che sembra aver ottenebrato le menti anche di chi dovrebbe governare il mondo.

Con la consueta ironia e con il garbo e la misura che caratterizzano i suoi spettacoli, il comico napoletano in "Da cosa nasce cosa" porta il pubblico a sorridere e a riflettere collegando i vari argomenti che affronta come un bambino che trascina le carrozze del trenino legate da un filo sottilissimo. Lo spettacolo è scritto da Gino Rivieccio e Gustavo Verde.