Bruno Garofalo a Palazzo Scarpetta con “I miei colori per Eduardo”

Si presenta venerdì 12 gennaio a Napoli, la mostra intitolata “I miei colori per Eduardo” con cui il regista e scenografo Bruno Garofalo, sodale collaboratore sia di Eduardo che di Luca De Filippo, rende omaggio al grande Maestro nell’anno in cui si celebra il 40°anniversario della morte, ma anche i 70 anni della riapertura del suo teatro, il San Ferdinando di Napoli. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Eduardo De Filippo, presieduta da Tommaso De Filippo e diretta da Francesco Somma. Entrambi saranno presenti, alle ore 17:00, insieme a Bruno Garofalo e alla curatrice Francesca Garofalo alla preview dell’originale percorso espositivo allestito nelle sale della Fondazione, al primo piano dello storico Palazzo Scarpetta in Via Vittoria Colonna a Napoli. Alla presentazione prenderanno parte anche Matteo e Claudio Garofalo, che dell’allestimento hanno curato rispettivamente la parte tecnica e la realizzazione dei contributi video, nonché la ricercatrice storico-archivista Maria Procino. La mostra sarà inaugurata ed aperta al pubblico il 15 gennaio e sarà visitabile, dal lunedì al venerdì fino all’8 marzo 2024.