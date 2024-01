Città della scienza celebra la giornata mondiale della neve

Anticipando la giornata mondiale della neve che si celebra il 16 gennaio, nel weekend del 13 e 14 gennaio, città della scienza presenta una serie di coinvolgenti laboratori dedicati all’acqua e le sue metamorfosi in neve e ghiaccio. I piccoli esploratori potranno vivere la magia dell’inverno imparando, giocando e divertendosi.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni il laboratorio «l'inverno in un pupazzo di neve» condurrà alla scoperta dei più piccoli segreti della neve, come si forma e perché, per costruire insieme un meraviglioso pupazzo di neve.

La magia dei cristalli di neve tra fisica e geometria permetterà di scoprire come si formano i fiocchi di neve e perché hanno tutte quelle forme strane, ma anche tante altre curiosità sui fiocchi di neve e sui fenomeni metereologici, per poi costruire un fiocco di neve con le palettine del caffè.

Il laboratorio interattivo attenti al clima guiderà tutti i partecipanti nel calcolo della propria «carbon footprint», l’impronta che ognuno di noi, con le sue abitudini alimentari, con i suoi ritmi di lavoro e con il tipo di spostamenti che effettua contribuisce a lasciare sul pianeta in termini di emissioni di CO2 prodotta. Infine, l’attività e-sperimentiamo con l'acqua guiderà i bambini nella creazione di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto sulle proprietà dell’acqua.

Non mancheranno gli spettacoli al planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano corporea e alla mostra insetti & co.