Tentano furto in casa, il proprietario allerta i carabinieri: un arresto

Ieri sera, intorno alle 20, il proprietario di un appartamento all’interno di un parco condominiale, in quel momento in casa, ha chiesto l’intervento dei carabinieri al “112”. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha riferito all’operatore della centrale operativa della Compagnia di Caserta che due malviventi, scesi da una Smart, a bordo della quale avevano lasciato un terzo complice, avevano appena scavalcato la recinzione della sua abitazione e stavano cercando di entrare in casa. Sono bastati pochi minuti ai militari della locale Stazione per raggiungere l’indirizzo segnalato dove due dei tre malviventi, accortisi del sopraggiungere dei militari, sono scappati a piedi.



Il terzo ha invece tentato di avviare il motore della Smart ma i carabinieri gli hanno sbarrato la strada. Il giovane, un albanese di 26enne senza fissa dimora, è stato immediatamente bloccato.

A bordo dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati attrezzi artigianali atti allo scasso, guanti in plastica e uno scaldacollo. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato: detenzione per un anno e 9 mesi, pena sospesa, e il divieto di dimora in Campania. Indagini in corso per identificare i fuggitivi.