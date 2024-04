Bonus 100 euro (ex Renzi) in busta paga: a chi spetta e le simulazioni degli importi in base al reddito

Bonus 100 euro (o ex Bonus Renzi) in busta paga: il trattamento integrativo è stato previsto anche per il 2024 come sostegno ai lavoratori dipedenti con il reddito più basso. Si tratta di un importo che arriva con lo stipendio, insieme alla retribuzione normale. Ecco a chi è destinato,i requisiti, gli importi e i tempi.