Def, via libera del cdm: Pil del 2024 fissato al +1%. Giorgetti: «Debito sale per effetto del superbonus»

Ha preso il via il Consiglio dei ministri, chiamato a dare il via libera al Documento di economia e finanza. All'ordine del giorno anche il disegno di legge per la ratifica dell'Accordo fra Italia e Albania sulla sicurezza sociale fatto a Roma il 6 febbraio scorso e l'esame preliminare un decreto legislativo con disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, di quella sulle successioni e donazioni, su quella di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva. Sono previsti poi l'esame definitivo di un decreto del Presidente della Repubblica con modifiche del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, e l'esame preliminare di un altro decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'Agricoltura e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.