Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma: condizioni critiche, ma non rischia la vita

L'immunologo del del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche, è stato picchiato brutalmente da un paziente nel suo studio medico in via Po, a Roma. Il 36enne, un pregiudicato, convinto di essere stato curato male, ieri pomeriggio poco prima delle 18 si è presentato nello studio medico e ha picchiato violentemente il professore riducendolo in condizioni critiche, ma non in fin di vita. Al momento si trova in prognosi riservata, ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale.

A chiamare il 112 sono stati la segretaria e alcuni pazienti presenti in sala d'attesa.

Le condizioni del medico

Portato in codice rosso al policlinico Umberto I, l'immunologo è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale. Il 36enne, romano è stato arrestato per tentato omicidio.

L'Ordine dei medici: aumentano aggressioni

«A Roma il dato sulle aggressioni ai medici purtroppo è costante da tempo, ma nell'ultimo periodo stanno aumentando. Ad oggi sono 74 nel 2023, +60% rispetto al 2022. Numeri che mettono in luce una situazione molto seria. Come dimostra anche l'aggressione avvenuta poco tempo ad Ostia». Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e chirurghi di Roma e provincia, intervenendo sull'aggressione violenta ai danni dell'immunologo Francesco Le Foche. L'esperto, colpito nel suo studio a Roma, è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I, con un trauma cranico-facciale.

La solidarietà di Schillaci

«Desidero esprimere la mia solidarietà all'immunologo Francesco Le Foche, vittima ieri nel suo studio di un'aggressione inaudita da parte di un paziente. L'episodio di violenza lascia sconcertati e basiti. In quest'anno abbiamo previsto misure importanti dirette a presidiare la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano nelle strutture del SSN. Ma è evidente che dobbiamo lavorare per promuovere un cambiamento culturale che permetta di riscoprire l'alleanza tra medico e paziente». È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

L'aggressione al Prof. Francesco Le Foche, come a qualunque altro operatore sanitario, non può essere tollerata. Medici, infermieri, OSS, hanno diritto a lavorare in sicurezza.

Rocca: aggressione intollerabile

«L'aggressione al professor Francesco Le Foche, come a qualunque altro operatore sanitario, non può essere tollerata. Medici, infermieri, Oss, hanno diritto a lavorare in sicurezza». Lo sottolinea il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su X (l'ex Twitter), dopo l'aggressione, ieri nel suo studio, all'immunologo Le Foche. «A lui giungano gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la Giunta della Regione Lazio», chiosa.