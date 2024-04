Monteforte Irpino, incidente in un cantiere: ferito un operaio

Grave incidente sul lavoro in un cantiere di Monteforte Irpino.

Un operaio di 54 anni, residente a Summonte, è stato ferito ad una coscia dal ferro di un'armatura di un muro in costruzione in via Taverna Campanile.

Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando al rifacimento di un canale di scolo quando è caduto da un'impalcatura da un'altezza di due metri. Liberato dai Vigili del Fuoco è stato trasportato in Codice rosso in ospedale ad Avellino. Sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Per i sanitari non corre pericolo di vita. Indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri.