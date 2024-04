Napoli, rapina con pistola puntata alla tempia: il video virale

Alcuni cittadini hanno inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il video di una rapina avvenuta a Napoli. Le telecamere inquadrano un cittadino che rientra a casa a bordo della sua vettura e, mentre attende l'apertura del cancello, da uno scooter che sopraggiunge alle spalle, con un salto molto veloce, un bandito scende in corsa e si lancia verso l'automobilista, sfonda il finestrino con il calcio della pistola e gliela punta alla tempia, lo deruba e scappa via.

Accade in pieno giorno, alle ore 13 in via Roma verso Scampia. «Siamo sotto assedio della delinquenza più becera - ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli - È un clima da Far West - ha continuato - In periferia quanto al centro della città non esistono zone franche.

La vittima stava rientrando a casa da lavoro e gli è andata bene per il solo fatto che non ci abbia rimesso la pelle.

In città è vera emergenza sicurezza, i cittadini perbene sono sotto assedio di delinquenti sfrenati e impuniti. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza con operazioni costanti, radicali e profonde. Bisogna agire con determinazione prima che il marcio prevalga».