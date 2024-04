«Non abbiamo alcuna informazione o indicazione di un qualunque attacco imminente contro un alleato Nato, e la ragione è che la Nato è la più forte alleanza della storia». Lo ha dichiarato a Capri al termine del vertice del G7 esteri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che lo scopo dell'Alleanza atlantica «non è combattere la guerra, è prevenire la guerra. E lo facciamo restando uniti».

APPROFONDIMENTI Le navi da guerra Usa hanno abbattuto i missili iraniani G7 Capri 2024, Tajani: messaggio a Israele ma lavoriamo per la pace

Sapienza, gli anarchici infiltrati tra gli studenti.

«È possibile» che altri Paesi oltre alla Germania diano Patriot all'Ucraina, «ci stiamo lavorando, non posso fare annunci ma lavoriamo alla possibilità di più batterie Patriot all'Ucraina e siamo in dialogo con alcuni Paesi. I Patriot sono fondamentali perché più avanzati» ma «anche altri sistemi, Nasams, Atacms, Iris-T sono importanti. Lavoriamo per schierarli».

«A quegli alleati che non hanno sistemi di difesa aerea chiediamo di fornire sostegno finanziario», ha concluso Stoltenberg.